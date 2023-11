De återvänder trots bomberna i Gaza: ”Våra liv är i Guds händer”

Nu är Usama Ajour trött på att flytta runt. Han bestämde sig för ett par dagar sedan för att återvända till Rimal.Det var där i vardagsrummet som hela familjen satt när bostadshuset bredvid bombades av israeliska armén. Usamas hus träffades inte direkt men halva lägenheten rasade ner av tryckvågen.En del av väggarna rasade ner mot gatan och alla möbler är förstörda.

Men nu är Usama trött på att flytta runt. Han bestämde sig för ett par dagar sedan för att återvända till Rimal. Antalet döda på den palestinska sidan stiger för varje minut. Fler än 8 000 palestinier och kring 1 500 israeler har dödats i kriget.

– Vi behöver ingen annan som hjälper oss än Gud. Våra liv, våra barns framtid och skolor är förstörda. Jag vill fråga hjälporganisationerna om hur det går att ersätta detta? Det är bara Guds nåd som skyddade mig och barnen. Annars hade vi varit som många andra – döda eller saknade, säger Usama.Usmas 15-åriga dotter föddes i kriget 2008 och har växt upp i sju olika krig.

– Hela rummet blev svart. Damm, stenar och krossat glas. Vi flydde medan de fortsatte att bomba bostadshuset. Vi flydde till sjukhuset al-Shifa, säger Rama.De enda gränsövergångarna är stängda. Många hamnar i samma situation som Rama och hennes familj.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: FN: Attackerna på Gaza kan vara krigsbrott – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Det efter att Hamas anföll Israel 7 oktober. Israel har svarat med flygangrepp, blockad mot Gaza och markoffensiver och de civila offren är många på båda sidorna. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Avlidna spelaren hedrades med tyst minut i NHL”Han finns i våra tankar och i våra böner”.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Det måste vara attraktivt att söka sig till SverigeDet höjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare kommer skada Sveriges konkurrenskraft, välfärd och forskning. Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det måste förbli attraktivt att söka sig till Sverige även i framtiden, skriver ordföranden för samtliga 21 Sacoförbund.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

OPSE: Uppmaningen inför höstlovet: Låt lamporna vara påUppmaningen: Låt lamporna vara tända

Källa: opse | Läs mer ⮕

OPSE: Vi må vara beräknande varelser – men ärlighet gör oss alla bättreLokala litteraturen har allt att tjäna på saklig kritik

Källa: opse | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Davids öppnar för Ajax-comeback: 'Skulle kanske vara intresserad'Edgar Davids kan göra comeback i Ajax.Nu öppnar legendaren för en återkomst - mitt i klubbens kris.- Om (Louis) van Gaal skulle fråga mig om en roll i Ajax skulle jag kanske vara intresserad av det, säger 50-åringen enligt Voetbal International.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕