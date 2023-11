De lärde sig rädda liv vid hjärtstopp – på gymmet: ”Tror jag kan ha nytta av kursen”

Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: Stundande räntebesked från USA: ”Tror inte på fler höjningar”SEBs makroekonom Marcus Widén om förväntningarna inför morgondagens räntebesked från USA och utsikterna framåt

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Experten tror på byggbolaget: Överdrivet tappAlbin Sandberg på Kepler Cheuvreux gästar Börskoll

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Kulturkrönika: Barn är inte så ömtåliga som extremhögern trorBarn är inte så ömtåliga som extremhögern tror. Tänk i stället lagom mycket på barnen, tycker Linus Kuhlin, och fundera samtidigt på vem som gynnas av moral

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Max Hjelm: Inte ens regeringen tror att skärpt arbetskraftsinvandring är av godoEtt lönegolv på över 27 000 kronor för arbetskraftsinvandrare kommer innebära ett hårt slag mot många sektorer i Sverige. Regeringen kunde inte bry sig mindre.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

NWTSPORT: Ung dansk kan växa till heatledare i Valsarna: ”Tror väldigt mycket på honom”Åttonde föraren är klar för Valsarna till 2024. Det handlar om Bastian Borke, som skrivit på för en andra säsong.

Källa: NWTsport | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Dagel: 'Kommer ta längre tid än vad man tror att ställa om till elbilar'Magnus Dagel och Christoffer Ahnemark om bilindustrin

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕