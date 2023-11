Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HALLANDSPOSTEN: Davidsstjärnor på Parisfasader: 'Avskyvärt'Oron växer bland Frankrikes judiska befolkning efter att Davidsstjärnor sprejats på husfasader på olika platser i Paris. Även antalet hatbrott med antisemitiska

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

SVD: Davidsstjärnor på Parisfasader: 'Avskyvärt'Oron växer bland Frankrikes judiska befolkning efter att Davidsstjärnor sprejats på husfasader på olika platser i Paris. Även antalet hatbrott med antisemitiska förtecken ökar i spåren av kriget mellan Israel och Hamas. Under de senaste veckorna har lika många hatbrott registrerats i landet som under hela 2022.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Davidsstjärnor på Parisfasader: 'Avskyvärt'Oron växer bland Frankrikes judiska befolkning efter att Davidsstjärnor sprejats på husfasader på olika platser i Paris. Även antalet hatbrott med antisemitiska

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Davidsstjärnor på Parisfasader: 'Avskyvärt'Oron växer bland Frankrikes judiska befolkning efter att Davidsstjärnor sprejats på husfasader på olika platser i Paris.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: Davidsstjärnor sprejas på husfasader i ParisOron växer bland Frankrikes judiska befolkning efter att Davidsstjärnor sprejats på husfasader på olika platser i Paris. Även antalet hatbrott med antisemitiska förtecken ökar i spåren av kriget mellan Israel och Hamas. Under de senaste veckorna har lika många hatbrott registrerats i landet som under hela 2022.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Här planeras Nordens största vattenland – oron: ”Avsevärd trafikökning”Nordens största vattenland – med 30 åkattraktioner och plats för drygt 2 000 besökare åt gången – planeras drygt 20 minuter från Uppsala. Vissa boende har uttryckt oro för den trafikbelastning som kan uppstå.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕