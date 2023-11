Davidsstjärnor på Parisfasader: 'Avskyvärt'

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Oron växer bland Frankrikes judiska befolkning efter att Davidsstjärnor sprejats på husfasader på olika platser i Paris.06:31 - 2 nov, 2023

Under den gångna veckan började Davidsstjärnorna, som målats med blå sprejfärg, dyka upp på fasader i förorterna Vanves, Fontenay-aux-Roses och Aubervilliers – och i början av veckan på fasader i södra Paris.

I kommunen Saint-Ouen-sur-Seine utanför den franska huvudstaden har även texten "Palestina kommer att segra" sprejats i anslutning till graffitin på flera fasader. Hittills har ett 60-tal stjärnor hittats i Paris 14:e arrondissement, medan antalet i förorterna är högre.

Antalet hatbrott med antisemitiska förtecken har ökat stort. Sedan Hamas attack och Israels efterföljande bombningar av Gaza har 857 hatbrott rapporterats – vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2022, enligt landets inrikesminister Gérald Darmanin.

– Under tre veckor har det skett nära nog lika många antisemitiska hatbrott som under hela förra året, säger hanBland Paris judiska befolkning vittnar många om en ökande känsla av otrygghet efter den senaste tidens händelser.

