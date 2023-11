Därför lämnar Kim Nilsson Rospiggarna

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NT_ROSLAGEN: – Kim Nilsson lämnar RospiggarnaKlar för konkurrenten: “Funderat mycket”

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Egna produkterna lyfts upp i Rospiggarna”Har framtiden för sig”

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

SVT: Handboll: Andreas Nilsson stängde dörren till landslaget – är nu tillbaka: ”Var frustration”För mindre än ett år sedan ratades han av landslaget igen – och stängde dörren. Nu har Andreas ”Stycket” Nilsson öppnat dörren och tagit sig tillbaka. – Det var väl mer i frustration, säger han till SVT Sport.

Källa: svt | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Nilsson Säfqvist nära comeback – övervägde att sluta: ”Kan inte lova någonting”Dålig sömn, mardrömmar och ångestattacker. När känslorna till slut tog överhanden och briserade fanns det bara en utväg för Malkolm Nilsson Säfqvist, 30. Tre

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Är Roslagen en död yta i klimatomställningen?Därför känns det som att Roslagen sover

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Studera, summera, planera – snart är det vår igenDärför ska du skriva ned vad du gör i trädgården

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕