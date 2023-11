Därför läggs smådjurskremeringen i Forsbacka ner

Kremeringsugnen har förbättrats invändigt med murbruk under åren, men i övrigt är det en modell med oljeaggregat som har hängt med i årtionden.Deponin i Forsbacka grundades i mitten på 70-talet och smådjurskremeringen torde ha kommit till på 80-talet, säger Jimi Larsson, Pre Zeros chef i Forsbacka.

– De har tyckt att samarbetet funkat bra men gått till en konkurrent. Som jag ser det är det bara en ekonomisk fråga. – Jag tror att det är vanligt att folk bor i lägenhet och även om de har trädgård så vill de kanske hellre ha sitt djur i en urna än att begrava det.

Rådjur är det största som ugnen har plats för och det kan hända att de får ta emot djur som dött i trafiken. Ska inte djurets aska tillbaka till någon ägare kan man förbränna flera individer på samma gång.

