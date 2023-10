Dahlin håller poängsviten vid liv

Med ett mål i tom kasse fastställde han slutresultatet till 4-0 över topplaget Colorado Avalanche på lördagskvällen, svensk tid.Så frågan är – vågar han börja snegla på Phil Housleys klubbrekord på poäng i 14 matcher?

– Jag vill inte tänka på sånt. Spelar jag rejält försvarsspel och gör rätt saker på isen kommer poängen framåt, säger Rasmus till Expressen efter lördagens storseger.– Den ger oss mycket självförtroende. Vi spelade en bra match rakt igenom. Bra detaljer och försvarsspel.Buffalos matchhjälte var 24-årige finländske målvakten– Grymt kul att han spelar så bra.

– UPL räddade oss under matchens första minuter när vi var illa ute. Det betydde allt för oss att han kunde hålla oss kvar i matchen, sa Granato under presskonferensen efteråt.i mitten av den första perioden och med två fullträffar under mittenperioden (Rasmus Dahlin fastställde slutresultatet med ett skott i tom bur från en position djupt nere i egna sarghörnet med drygt tre minuter kvar. headtopics.com

Det var han andra fullträff i höst och den kom direkt efter en tekning nere till vänster i egen zon, somEfter att ha lämnat isen utan poäng i seriepremiären mot New York Rangers har Rasmus Dahlin producerat poäng i åtta raka omgångar.

– Den här vinsten sätter en ny standard för vilket lag vi vill vara. Att besegra ett topplag som Colorado med deras giftiga powerplay är stort, kommenteradeJohnson berättade i en tv-intervju från omklädningsrummet efter slutsignalen att han åt middag i Buffalo med tolv av sina gamla lagkamrater i lördags kväll.Trots segern ligger Buffalo kvar på sistaplatsen i tabellen för Atlantic division. headtopics.com

Rasmus Dahlin den första på över 30 år att göra detNEWARK. Rasmus Dahlin fortsätter klättringen mot de höga höjderna i Buffalo Sabres. Nu är målskyttet i gång – och han närmar sig en legendar. – Jag tittade ner och sköt så hårt jag kunde, det kändes skönt, säger han. Läs mer ⮕

Ishockey: Rasmus Dahlin med kanonskott – förlängde poängsviten: ”Sköt så hårt jag kunde”Rasmus Dahlin har slagit personligt rekord med poäng i sju raka matcher. I nattens 5-4-förlust mot New Jersey Devils slog han till med ett stenhårt slagskott. – En raket av Rasmus Dahlin, säger kommentatorn. Läs mer ⮕

Svenskens galna poängserie – första på 30 årBacken Rasmus Dahlin har nu gjort poäng sju matcher i rad för sitt Buffalo, en bedrift som ingen back i laget lyckats med på 30 år, skriver Expressen. Senast någon lyckades med den bedriften var i början av 90-talet då Phil Housley plockade poäng i 14 matcher på raken. Trots att Dahlin alltså plockat poäng sju matcher i rad, var hans mål i natte... Läs mer ⮕

Svenskens galna poängserie – första på 30 årBacken Rasmus Dahlin har nu gjort poäng sju matcher i rad för sitt Buffalo, en bedrift som ingen back i laget lyckats med på 30 år, skriver Expressen. Läs mer ⮕

Planerade attackera polisen och Rasmus Paludan i Skellefteå med stenar och äggTre män åtalas för att ha planerat att kasta sten och ägg mot den högerextrema politikern Rasmus Paludan i samband med en manifestation i Skellefteå ifjol. Männen misstänks också ha planerat att kasta mot polisen. Läs mer ⮕

Svenskens galna poängserie – första på 30 årBacken Rasmus Dahlin har nu gjort poäng sju matcher i rad för sitt Buffalo, en bedrift som ingen back i laget lyckats med på 30 år, skriver Expressen. Senast Läs mer ⮕