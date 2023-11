Dags för Svenskt Näringsliv att ta techkillarna i örat

Kanske säger det oss något om avsaknaden av undervisning i svenska skolor hur den svenska modellen faktiskt fungerar. För företagens vägran att teckna kollektivavtal, trots många år av påtryckningar från fackets sida, tycks mer bero på ryggmärgsreflex än faktiska argument.

Kollektivavtalet skapar tydliga spelregler för både arbetsgivare och anställda. Det blir alltså lätt att göra rätt. Genom branschanpassade villkor har du som arbetsgivare ett regelverk anpassat för just ditt företag, i stället för de lagar som annars gäller oavsett hur behoven ser ut inom din verksamhet.

Kollektivavtal kan även öka flexibiliteten och medge andra lösningar och avvikelser än lagstiftningen.Det är just denna förhandlingsmodell svensk arbetsmarknad bygger på, och som tjänat både företag och arbetstagare väl. Innehållet i ett kollektivavtal är förstås alltid en fråga om förhandling mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen och maktbalansen dem emellan.

Pudelns kärna är alltså det ökade medarbetarinflytande ett kollektivavtal innebär. Anställda slipper konfronteras individuellt med förändringar (försämringar) av arbetsvillkoren, och kan istället förhandla kollektivt via utsedda representanter.

Det som är synd är att den nya generationen svenska techentreprenörer väljer att apa efter en excentrisk Elon Musk, när de borde gå i bräschen för den trygga och moderna arbetsmarknad Sverige är internationellt känd för.

