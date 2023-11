Dagens industri - Di.se nyhetssajt

På Loomis tror vi på mångfald och inkludering. Genom vår slogan ”All Welcome” tar vi ställning som en inkluderande arbetsgivare och aktör i samhället. Här är alla medarbetare välkomna. Vi vill att alla ska kunna betala på det sätt som passar dem - oavsett om det är kontanter, kort eller digitalt.

Vi söker nu en AML-specialist med både gedigna kunskaper om AML-regelverket i sig och operativ erfarenhet av att arbeta med dessa viktiga frågor.Vi är ett engagerat, kompetent, prestigelöst och snabbfotat gäng som söker en ny kollega. Loomis har en platt organisation, som präglas av entreprenörsanda och det finns stora möjligheter att vara med och sätta sin prägel på verksamheten.

Du kommer få en central roll i AML-funktionen och det är till dig AML-chefen, analytiker, utredare och andra kollegor i kundnära roller kommer med juridiska frågor om penningtvättsregelverket. Du ansvarar för styrdokument, att de är uppdaterade och finns tillgängliga på ett genomtänkt sätt. Inte minst har du en viktig roll i uppdateringen av vår allmänna riskbedömning.

Du stödjer också AML-chefen med intern och extern rapportering samt andra rutiner och dokument. AML-chefen, som också är särskild utsedd befattningshavare och rapporterar direkt till VD, är din närmsta chef.Vi ser att du har en högskoleutbildning med inriktning mot juridik eller ekonomi och minst tre års relevant arbetslivserfarenhet. Du har mycket god kunskap och praktisk förståelse för AML-regelverket.

