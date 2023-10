Dagens ETC utkörda från Tesla – ville ställa frågor om strejken

Stefan Leiding från IF Metall är strejkvakt utanför Teslas verkstad i Upplands Väsby. ”Många förbipasserande och anställda hejar på oss”, säger han till Dagens ETC. Men företaget själva vill inte svara på frågor.Under natten mot fredagen inledde IF Metall en strejk på sju svenska orter där den amerikanska elbilstillverkaren Tesla har bilverkstäder.

När Dagens ETC:s reporter besöker Teslas servicecenter utanför Upplands Väsby visar det sig att man tagit in säkerhetsvakter för att hålla journalister borta. I Upplands Väsby utanför Stockholm ligger ett av de första ställena som amerikanska Tesla etablerade sig på i Sverige. På bekvämt avstånd från en hamburgerrestaurang finns en av landets första och mest besökta Tesla-laddställen, och här ligger också en av de serviceverkstäder som berörs av den pågående strejken.

– Det är många förbipasserande och anställda som hejar på oss, berättar Stefan Leiding från IF Metall, som trotsat det kyliga höstvädret för att stå som strejkvakt vid ett rött tält strax utanför verkstadslokalerna i Upplands Väsby tillsammans med två till från fackförbundet. headtopics.com

– Det är svårt att avgöra om de har satt in strejkbrytare här idag eftersom de jobbar mycket med mobila servicetekniker, säger Stefan Leiding. Kvällen innan strejken satte igång fick dock alla Tesla-ägare ett meddelande i sina appar om att företagets personal kommer vara fortsatt tillgängliga för att serva bilarna – strejken nämndes inte. Från Teslas håll har det har varit tyst om strejken också i medierna – man har konsekvent valt att inte kommentera den.

Läs mer:

ETC_redaktionen »

Tesla vägrar kollektivavtal i Sverige: ”De är rädda”Elon Musks bilföretag Tesla vägrar teckna kollektivavtal i Sverige. Därför har fackförbundet IF Metall inlett en extremt ovanlig strejk. – Det är en avgörande s Läs mer ⮕

IF Metall utökar varslet mot Tesla | Dagens ArenaIF Metall har efter ett möte med Tesla under tisdagen utökat sin varsel efter att företaget varit tydliga med att de inte kommer teckna kollektivavtal. Läs mer ⮕

Strejken mot Tesla inledd | Dagens ArenaSedan klockan 00.01 idag råder strejk på TM Sweden AB:s (Teslas) anläggningar i Sverige. Läs mer ⮕

Jägare vägrar skjuta: “De vill eliminera älgen”Många jaktlag väljer att inte skjuta älg i år. Därför har nya förslag från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, som tillåter att ännu fler älgar skjuts, väckt ont blod bland jägare. – Utökad jakttid kan endast motiveras med målsättningen att älgstammen ska elimineras, säger jägaren och markägaren Åke Fredriksson från Ånäset i Västerbotten. Läs mer ⮕

Frågan Mattias Karlin vägrar svara på: ”Det låter jag vara osagt”Först skrev Johan Södergran på ett nytt tvåårskontrakt. Sedan bröt kedjekamraten Sam Vigneault sin poängtorka i oktober. – Det känns bra att vi studsade tillbaka direkt efter två raka förluster, säger han. Läs mer ⮕

SvD Dagens story: Succémetoden som kan rädda gängkrigets barnPODD | Omvärlden häpnar över det brutala våld som plågar Sverige. Ett gängkrig där barn är både offer och förövare. Men en tysk succémetod för att bryta kriminella mönster väcker hopp. Läs mer ⮕