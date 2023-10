”Då kan Blåvitt rubba poängmaskinen Elfsborg”

ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter. Den är gratis att ladda ned.

Träningsrapport Blåvitt: ”Här har han en hel del att grubbla på”Här är Göteborgs-Postens Adam Fröbergs rapport från IFK Göteborgs lördagsträning inför ödesmatchen mot Elfsborg. Läs mer ⮕

Formstarka IFK Skövde vann mot IFK KristianstadIFK Kristianstad och IFK Skövde möttes på lördagen i Kristianstad Arena. IFK Kristianstad förlorade mot IFK Skövde HK IFK Skövde hade tre vinster i rad i Handbollsligan Läs mer ⮕

då är Elfsborg helt skadefritt: 'Väldigt lovande'BORÅS. Slutspurt i guldstriden och derby mot Blåvitt i morgon.Då är IF Elfsborgs skadelista blank.- Det ser väldigt lovande ut, säger manager Jimmy Thelin. Läs mer ⮕

Kryss för Degerfors i bottenmötet – nyckelspelare avstängd mot ElfsborgDegerfors IF fick under lördagen nöja sig med 1–1 borta mot ett redan nedflyttningsklart Varberg. Laget tog in en poäng på Brommapojkarna på kvalplats men frågan är om det kommer räcka för att undvika nedflyttning direkt? Till nästa match är dessutom mittfältaren Christos Gravius avstängd. Läs mer ⮕

”Det går inte att ta in att Blåvitt skulle åka ur”Häcken kan vinna, IFK Göteborg kan åka ur, både Gais och Utsikten kan klättra upp. Avslutningen i allsvenskan och superettan blir en nagelbitare i Göteborg. Läs mer ⮕

”Oroande att han inte var med och tränade”Här är GP:s Sanna Sundbergs träningsrapport inför Elfsborgs möte med Blåvitt. Läs mer ⮕