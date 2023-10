Då blir det en märkligt låg energinivå i arenan

Då, när en nykläckt idol klev upp på en klubbscen och sjöng en julklassiker med imponerande självklarhet. Det har snart gått tjugo år sedan en sjuttonårig Darin gästade Marit Bergmans julshow på Debaser och knockade mig med ”When you wish upon a star”.

Popartisten är i dag närmast veteran, med stora framgångar och drygt fyrtio singlar bakom sig. I höst är han ute på karriärens hittills största arenaturné men nya ”En annan jag” i ryggen, den första fullängdaren på sju år. På plats är en stor och påfallande äldre publik. Det är sittplats på parkett trots all danspop som väntar.

Tidigt i konserten utlovar Darin att ta med oss på en resa genom karriärens olika faser. Som hjälp har han en för svenska mått rejäl turnémaskin med storbildsskärm, gediget liveband, fem dansare och två körsångare.Artisten Darin jobbar numera på två flanker. Dels som en vän vissångare på svenska, dels som dansant R&B-popstjärna med internationellt sikte. headtopics.com

Finast är nästan kontakten med fansen, när arenans bänkrader visar sin kärlek till sin gamle idol med taktfast golvstamp. I ”Tänk dig” lyser Globen upp av mobiler och en sångare visar på egen hand vilken enastående artist han kan vara. Det är precis samma känsla som under den där klubbkvällen för snart tjugo år sedan.36-årig popartist som slog igenom i ”Idol” 2004. Har sedan dess släppt nio album och haft stora framgångar både i Sverige och utomlands.Ute på turné med höstens platta ”En annan jag”.

