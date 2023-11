Covid-19 ökar – ansträngt läge för sjukvård

Under hösten är Västernorrland och Värmland de två län som haft mest smitta, rapporterar Ekot med hänvisning till Folkhälsomyndighetens statistik.På Sundsvalls sjukhus är det främst äldre personer med flera andra sjukdomar som blivit smittade.

– En stor majoritet av patienterna har varit rätt lindrigt sjuka, säger Håkan Ekvall, överläkare på Sundsvalls sjukhus till radion.

