Corren lägger ned kultur- och nöjesredaktionen.

Östgöta Correspondenten (Corren) omorganiserar och plockar bort två tjänster. Tjänsterna som försvinner är en kultur- och en nöjesredaktör. Områdena ska framöver bevakas av allmänreportrar. – Man underskattar värdet i kulturjournalistiken, säger den tidigare kulturredaktören på Corren, Erik Jersenius.

