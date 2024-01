Continental och Swarovski visar upp genomskinlig skärm på CES

Bildelstillverkaren Continental hänger på CES och där visar de tillsammans med Swarovski upp en genomskinlig skärm som är tänkt att fungera som en infotainmentskärm på bilens instrumentbräda. Man kallar manicken för Crystal Center Display och i den finns självupplysande microLED-teknik. Själva skärmen ska vara tillverkad av Swarovski-kristall så det är detta företaget kommer in i bilden.

"With the Crystal Center Display as a key component, we want to turn the world of interior design on its head and create an innovative focal point for premium vehicles of the future – one that grabs attention and stirs emotions. We are moving away from the straightforward display of information and elevating it to a highly personalized user experience.





