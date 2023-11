Cifuentes farväl till Bajen-fansen: 'Går inte att förklara stoltheten'

Cifuentes, som förde Bajen till en tredjeplats i allsvenskan i fjol, är nu på plats i England för att påbörja sitt nya uppdrag. Då passar han även på att dela sina känslor med alla grönvita supportrar:

"Kära Hammarbyfamiljen. Det är alltid svårt att säga adjö till en plats där man trivts så bra både professionellt och personligt. Det är dags för mig att ta mig an en ny utmaning, men jag kan inte lämna er utan att tacka er från djupet av mitt hjärta för allt ert stöd", skriver Cifuentes i sociala medier.

Annons "Det går inte att förklara den stolthet som det innebär att vara tränare för Hammarby och att stå sida vid sida med 30 000 fans varje vecka. Att vara en del av den här fotbollsklubben har varit ett genuint privilegium som jag aldrig kommer att glömma"."Det har varit två mycket krävande, men också fantastiska säsonger där vi har gjort allt för att klubben ska nå sina mål.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Fotboll: Marti Cifuentes lämnar HammarbyMarti Cifuentes lämnar Hammarby. Den spanske tränaren är klar för Queens Park Rangers i engelska The Championship. – Jag lämnar stolt över att ha varit en del av den här fantastiska klubben, säger Cifuentes till Hammarbys hemsida.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Tränaren Marti Cifuentes lämnar Hammarby för Queens Park RangersHammarbys tränare Martí Cifuentes lämnar klubben. 41-åringen är klar för engelska klubben Queens Park Rangers.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Cifuentes lämnar Hammarby: 'Vill tacka hela klubben'Hammarbys tränare Martí Cifuentes lämnar klubben.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Uppgifter: Cifuentes nära kontrakt med engelsk klubbHammarbys tränare Martí Cifuentes är på väg till Queens Park Rangers.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: TV: Hammarby tappade 0-2 till 2-2 efter drama mot SiriusSTOCKHOLM. Bajen gick mot en säker seger.Då hämtade Sirius upp 0-2 till 2-2 på tilläggstid.- Det är frustrerande, säger Bajen-tränaren Marti Cifuentes till Discovery+.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Bohman: Den stora frågan är om Hellberg vill ha BajenMartí Cifuentes klättrar vidare på karriärstegen. Nu är inte den stora frågan om Bajen vill ha Kim Hellberg. Utan om Kim Hellberg vill ha Bajen.

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕