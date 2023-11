Christoffer var full varje dag i 14 månader

Han kunde under perioder sluta, eller dölja sitt drickande när han var i relationer, men efter en nykter period tog han igen allt han missat. – Jag hade inga pengar så jag tog allt på krita och fick folk att bjuda mig, jag hade ingenstans att bo så jag bara vandrade runt i Göteborg, men så kom polisen, berättar Christoffer.

– När jag kom ut från polishuset vid midnatt gick jag raka vägen till en efterfest och fortsatte supa, men på morgonen hände något, säger Christoffer.Christoffer blev kontaktad av sin före detta partner, mamman till hans son, som var orolig för honom. Hon hjälpte Christoffer till ett hus där han kunde vara, men bara om han var nykter.

Där började en idé gro i honom. Så småningom började han experimentera med olika smaker, och försökte skapa ett alkoholfritt alternativ till sprit.

