Chiara, 22, vill förvandla sig till en ”mänsklig katt”

– Det är galet att se hur mycket människokroppen kan förändras och vad du faktiskt kan uppnå med kroppsförändringar, säger Dell'Abate i en video på Tiktok, där hon fått miljontals visningar.Chiara har även tatuerat ögongloberna.Innehållet på Dell'Abates konto, där hon heter Aydin Mod, har mottagits med blandade reaktioner, enligt New York Post.

Hennes innehåll på Tiktok har mottagit blandade reaktioner, även om hon själv menar att de flesta är vänliga.Nästa steg för att uppnå ett ännu mer kattliknande utseende är ett ögonlyft eller en operation som ger Dell'Abate en smalare form på ögonen. Sedan tidigare har italienaren gjort öronen spetsigare, har en permanent eyeliner och naglar som ska föreställa klor.

– Genom mina kroppsförändringar känner jag mig fri att vara sann mot mig själv, oavsett vad folk tycker. De får mig att må bra, och det är det som betyder något, säger hon.

