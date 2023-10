– chatta under fjärde fredagsfinalen

• Olivia Aliotti - what was I made for (Billie Eilish)• Tilda Vodusek- If I could turn back time (Cher)• Antranik Khantarashian - Can’t help falling in love (Elvis Presley)Kvällens tema är ”Superstjärnor” – vad tycker ni om det?Emanuel SilvaDååå var det fredagsfinal i Idol igen, hoppas ni vill hänga här under kvällen! :) Är ni taggade?

Alpint: Förra årets succéåkare Cornelia Öhlund är bättre än någonsin: ”Aldrig varit så bra”Cornelia Öhlund tog den alpina världen med storm förra säsongen. 18-åringen var snabbast av alla i andraåket i Åres Slalom och nu är hon redo för en ny säsong. – Åkningen är bättre än någonsin och jag är bara så otroligt taggad, säger hon till SVT Sport. Läs mer ⮕

Karin Eriksson om masskjutningen i USAWASHINGTON. Läs mer ⮕

Masskjutning i USA: ”En dag av bedrövelse och sorg”Expressens reporter Johan Eriksson rapporterar från USA efter den dödliga masskjutningen i delstaten Maine. Läs mer ⮕

Emil Iversens kärleksbeslut med Norges yngsta miljardärEmil Iversen och Bettina Burud tar nästa kliv i sin relation. Den norske skidstjärnan är samtidigt tydlig med en sak när det kommer till livet med Norges yngsta miljardär. – Det är inte så det fungerar, säger han till TV2. Läs mer ⮕

Här dyker Carl Philip upp med gipsad armHovets informationschef: ”Ramlade olyckligt i förra veckan” Läs mer ⮕

Medierna sviker sitt ansvar att bevaka EU, skriver Emil Källqvist och Christopher AnderssonDEBATT. Svenska medier lägger en bråkdel av sina resurser på att bevaka EU:s institutioner, trots att en betydande del av Sveriges lagar har sitt ursprung i EU-samarbetet. Det skriver två studenter. Läs mer ⮕