Chatta med forskaren om de nya råden för skärmtid

Forskningen visar att de som använder skärm mycket och som börjar använda skärmar tidigt generellt sätt har en sämre språkutveckling jämfört med barn som inte har så mycket skärmtid.

EXPRESSEN: Chatt: Hur mycket ska barn använda skärmar?Barn under två år ska inte använda skärmar alls, enligt nya riktlinjer från Svenska Barnläkarföreningen. Barn mellan två och fem ska helst bara ha max en timmes skärmtid om dagen. Hur tänker du kring skärmtid för barn – chatta här!

Expressen

EXPRESSEN: Nya riktlinjerna: Noll skärmtid för små barnNu blir det slut för all tittande på skärm för små barn i Sverige, om Svenska Barnläkarföreningen får bestämma. På onsdagen gick de ut med de första nationella riktlinjerna – och rekommenderar att barn under två år inte ska använda skärmar alls. Barn mellan två och fem år bör max titta på skärm en timme om dagen, enligt DN .

Expressen

EXPRESSEN: Kritiken mot nya råden om skärm: ”Det handlar om moralpanik”Svenska Barnläkarföreningen har gått ut med nya riktlinjer för barn och skärm – ingen skärm alls för barn under 2 år och max 1 timme för barn mellan 2 och 5 år. Men alla är inte positiva.

Expressen

GOTEBORGSPOSTEN: Frågelådan: ”Jag är rädd att föra över min ätstörning till mina barn”Veckans brevskrivare har en historia av ätstörningar – och är livrädd att hennes dotter ska ta efter. GP:s psykolog Stina Hindström ger råd.

GoteborgsPosten

GOTEBORGSPOSTEN: Kulturkrönika: Barn är inte så ömtåliga som extremhögern trorBarn är inte så ömtåliga som extremhögern tror. Tänk i stället lagom mycket på barnen, tycker Linus Kuhlin, och fundera samtidigt på vem som gynnas av moral

GoteborgsPosten

DAGENSSAMHALLE: Skola ska larma polis om barn i riskzonSkola, socialtjänst och akutvård föreslås behöva lämna ut fler uppgifter till polisen än i dag. Syftet är att hjälpa polisen att klara upp brott och att stoppa unga från att bli kriminella.

dagenssamhalle