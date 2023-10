Centralbanker visar korten och nervöst inför Apple-rapport

En rad svenska börsbolag har anledning att slicka sina sår efter marknadens hårdhänta behandling under veckan. Orsaken till investerarnas njugga inställning kan delvis stavas makroekonomiska faktorer. Desto större anledning att ha koll på budskapen från en rad centralbanker under den kommande veckan, då nya räntebesked kommer från Bank of Japan, Norges Bank, Bank of England och inte minst amerikanska Fed.

På makrosidan presenterar SCB den svenska BNP-indikatorn för årets tredje kvartal. Den får sällskap av EMU:s konjunkturbarometer, ett mått på konsumenternas och industrins tro på framtiden framtagen av EU:s statistikorgan Eurostat. En fingervisning om hur den amerikanska tillverkningsindustrin hållit upp under oktober levererar Dallas Fed index under måndagseftermiddagen.Under tisdagen rapporterar NCC (kl 7.10), Nordic Paper (kl 7.

Bland de utländska bolag som rapporterar finns Bayer, oljejätten BP, Caterpillar (före USA-börsernas öppning), Eli Lilly (före USA-börsernas öppning), Klöckner, Noble corporation, Pfizer och Stellantis.med det amerikanska bilarbetarfacket UAW, vars medlemmar för sex veckor sedan gick ut i strejk mot Stellantis, GM och Ford. headtopics.com

Konjunkturinstitutet har av regeringen fått i uppdrag att analysera utvecklingen av drivmedelspriserna i Sverige och presenterar under onsdagsmorgonen sin delrapport.Under torsdagen är det dags för börsjätten Apple att rapportera, vilket sker efter USA-börsernas stängning. I rapporten kommer marknaden att titta extra noga efter signaler på hur försäljningen av bolagets nya Iphone går.

På Stockholmsbörsens huvudlista rapporterar Medicover (kl 7.45), Trianon (kl 8.00) och Tradedoubler. Börsen har dock halvdag och stänger klockan 13.