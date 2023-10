Centrala värden inom utbildning står på spel, skriver forskare

Vinst tycks vara en princip som är svårförenlig med många av de värden som vi i vår demokrati satt upp för utbildningsväsendet. Det skriver forskare i en slutreplik om komvux.

vår övertygelse att kommunal vuxenutbildning organiserad genom upphandling i nuvarande form är dysfunktionell och behöver reformeras. Den tillsyn från Skolinspektionen som är utgångspunkten för vår debattartikel, där granskade anordnare av utbildning får omfattande kritik, är ett utslag av detta. Resultaten i vår forskning, ett annat. Båda torde vara intressanta för den pågående debatten.

