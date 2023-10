Cecilia Uddén om att inte vara på plats i Gaza: ”Fruktansvärt”

Cecilia Uddén är en av Sveriges mest erfarna Mellanösternkorrespondenter och har länge bevakat bland annat Gazaremsan. Men under det pågående kriget mellan Hamas och Israel släpps ingen in i Gaza, inte heller journalister.

Istället har Uddén till nyligen bevakat kriget från Tel Aviv i Israel, men befinner sig nu i Sverige. För att få skildringar inifrån krigets Gaza har Sveriges Radio anlitat en mångåriga medarbetare, Sami Abu Saleem. Han är palestinsk journalist som är bosatt i Gaza och har tidigare arbetat för Sveriges Radio som en så kallad fixare, och har då hjälpt utrikeskorrespondenter att bland annat tolka och guida.

– Nu har vi har bett honom att spela in röstmeddelanden och skicka dem till oss så ofta han kan. Genom det har vi en person på plats som återger vad som sker, säger Cecilia Uddén.Hittills har 27 journalister omkommit i samband med kriget mellan Israel och Hamas.– Vi kan inte erbjuda skydd för Sami i Gaza för vi finns inte på plats. Han vet vilka risker det medför att vara i Gaza men han har inget val. headtopics.com

Samtidigt som Sami Abu Salem rapporterar från kriget drabbas han också av det. Under ett av Abu SalemsAtt han själv drabbas av kriget, hur säkerställer man en opartisk rapportering? – Han är en professionell journalist som rapporterar det han ser. Han överdriver inte i sin rapportering och är opartisk, säger Cecilia Uddén.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

