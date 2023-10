Cazzi Opeia och ”Drag race”-Elecktra till Mello

Aftonbladet kan idag avslöja tre nya akter som fått tummen upp – men andra får räkna med svettiga veckor.

– Det finns risk att några inte får besked förrän precis dagarna före presskonferensen, säger en källa nära Mello-redaktionen.Aftonbladet kan avslöja tre artister som är åtminstone ett steg närmare, genom att de har fått en plats i nästa års Melodifestivalen.kultförklarade amerikanska tävlingsprogram, slog Elecktra igenom och myntade fraserna ”Unna daj” och ”Synd å slänga ju”.

Det blir den förra ”Idol”-vinnarens femte gång i tävlingen, tre gånger har hon tagit sig till final, antingen direkt eller via andra chansen, 2016 med ”My heart wants me dead”, 2017 med ”I don’t give a” och 2019 med ”Torn”. headtopics.com

– Det går lite långsammare i år efter omgörningen, det finns nog risk att några inte kommer få besked förrän precis dagarna före presskonferensen, säger en annan källa nära Mello-redaktionen.Men en annan person, som jobbat med artister i Melodifestivalen under många år, är mer luttrad:

– Så här är det väl alltid. Folk känner sig stressade och undrar när beskeden ska komma. Men det finns ingen deadline, förutom typ dagen då alla namn presenteras. Det är bara för alla att vänta.I reglerna för Melodifestivalen ingår en munkavle på låtskrivare och artister som gör att de inte öppet får kommentera sin medverkan i tävlingen förrän SVT gett sitt tillstånd. headtopics.com

