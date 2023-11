Carolina, 23, har cp-skada: ”De säger att jag förstör min sons barndom”

Som yngre blev Carolina Martins Hamnefjäll, 23, mobbad för sin cp-skada och för att hon satt i rullstol. Hon skämdes och trodde hon inte att hon någonsin skulle träffa någon som ville vara med henne – än mindre att hon skulle få uppfylla sin dröm om att bli mamma.

Det förändrades när hon som 20-åring träffade sin sambo Michael och med ens visste att hon ville ha en familj med honom.När hon blev gravid delade hon genast lyckan med sina följare på Instagram, men det dröjde inte länge innan ett direktmeddelande dämpade hennes eufori:

– ”Hur tar du hand om barnet om du inte kan ta hand om dig själv?” Det gjorde mig väldigt ledsen. Jag började tvivla: Kommer jag bli en bra mamma?I dag har Carolinas son Matheus hunnit fylla ett. Kommentarerna har fortsatt att komma.

– En del säger att jag inte kan ta hand om Matheus. Att jag inte kan leka med honom. Att jag kommer förstöra hans barndom. Många tror att det är min assistent som tar hand om barnet, berättar Carolina.– Att jag har assistent i vardagen betyder ju inte att hon kommer hit för att ta hand om mitt barn. Hon lyfter honom upp och ner ur matstolen, men det är jag som ger honom mat, leker med honom och tar fram hans kläder.

På Instagram och Tiktok lägger hon upp glimtar från sin vardag: Filmklipp där hon matar Matheus, sitter på golvet och borstar hans tänder eller åker med honom i permobil. Nyligen la hon upp en video där hon lyfter upp sin son i knäet för första gången.Vid cerebral pares påverkas förmågan att röra sig. Det beror på att hjärnan har fått en skada någon gång innan två års ålder.

