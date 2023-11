Carl Johan von Seth: Räntepaus i USA – det blir konsekvenserna för Sverige

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad. Det stärker bilden av en internationell paus, kanske ett stopp, i ränteuppgången.Alla artiklar gratis fram till 31 december. Dagens Nyheter är en del av Bonnier News AB, som ansvarar för kundrelationen samt för behandlingen av dina personuppgifter. Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: Johan Croneman: Därför borde Johan Pehrson ta hjälp av SVTBåde SVT:s ”Hagamannen” och TV4:s ”Estonia” är serier som undviker alltför mycket spekulationer. Men Liberalernas ledare liknar alltmer satirversionen av sig själv, skriver Johan Croneman.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Nordea mäklar storpost i Carl Bennet-bolagNordea har under tisdagsförmiddagen mäklat en post motsvarande 46 miljoner kronor i logistikkoncernen Elanders.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Bottenrekord för Liberalernas Johan PehrsonSverigedemokraterna får sin högsta notering sedan valet i DN/Ipsos nya väljarbarometer. Samtidigt är stödet för Liberalerna ett bottenrekord.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

REALTID: Johan Lilliehöök utsedd till ny för NordstjernanJohan Lilliehöök blir ny vd för investmentbolaget Nordstjernan AB, det framgår av ett pressmeddelande.

Källa: realtid | Läs mer ⮕

MTNYHETER: Johan gör skräckfilmer i form av musikvideor: ”Endast budgeten sätter gränser”En sångare med clownsmink som opererar sig själv.

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

P4 GOTLAND: Johan Hallström ska utveckla BergmanveckanJohan Hallström blir ny konstnärlig ledare för Bergmanveckan på Fårö.Lyssna på klippet för att höra vad som lockade och hur han vill utveckla veckan!

Källa: P4 Gotland | Läs mer ⮕