Bytte kyrkan mot Nordea – jobbar likadant

Hon var chef för hållbara investeringar i Svenska kyrkan i nästan 15 år. Innan dess arbetade hon bland annat på Folksam och KPA Asset Management.och sa då till Realtid att hon vill bidra till att förverkliga Nordeas höga ambitioner inom klimat och andra hållbarhetsområden.

Kan du berätta om några investeringar som ni nyligen har gjort – hur ni tänkte när ni gick in och hjälpte till? – Vi granskar och utvecklar vårt fondutbud där jag sitter nu, och vi har just lanserat en fond inom biologisk mångfald. Det är ett sätt i hur vi kan stärka företag och förbättra sin sitt arbete med biologisk mångfald över hela världen, säger hon.– Det skulle nog vara mer av förnybar energi. Vi behöver jättemycket mer energi, men vi behöver också energieffektivisering.

