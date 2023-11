Busch öppnar för sänkt energiskatt

Generellt får alla Sveriges elområden högre elpris, medan priset går ner på kontinenten. Är det bra – ja eller nej? Ebba Busch understryker att det rör sig om testkörning under tio månader under en speciell tid med höga elpriser. Det nya sättet att räkna på hur elen strömmar mellan elområden och länder kallasDet nya systemet ger högre samhällsnytta på Europanivå.

Men även den dominerande elproducenten Vattenfall säger nej till det nya systemet i ett remissvar trots att de kommer att tjäna stora pengar på det. Samtidigt höjer dessutom regeringen energiskatten vid årsskiftet med 9,2 procent – mot tidigare planer. Bakgrunden är att energiskatten helt enkelt räknas upp med inflationen. Men höjningen går nu rakt emot regeringens eget förslag från i våras att slopa inflationsuppräkning för 2024 och 2025.Ebba Busch säger att det är flera skatter som räknas upp med kpi och nämner bland annat energiskatten och skatten på tobak.

Hon säger att hon som kristdemokrat är positiv till sänkta priser på energi – och öppnar mitt i intervjun upp för sänkt energiskatt:

