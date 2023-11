Brynäs upp i serieledning – revansch efter petningarna

Målvakten räddade 32 av 33 skott och var framträdande när gästerna vände 0–1-underläge till seger. Trots stora siffror var det en jämn match som avgjordes sent. Theo Lindstein, Oliver Tärnström, Johan Larsson och slutligen Linus Lindblom, i öppen kasse, blev målskyttarna.

