Brutna avtalet mellan SL och MTR välkomnas av pendlaren Erik

Avtalet skulle egentligen ha löpt ut 2026, men från och med mars 2024 blir det SJ som tar över driften.Beslutet kommer inte påverka trafiken till och från Gnesta, enligt Erik Söderberg, presschef på MTR Nordic. Fram till 10 december, när tidtabellen ändras, kommer de köra 90 procentstrafik, det vill säga att tågen går en gång i timmen.Det har under en längre tid varit strul med linjen i kommunen.

– Vi är en pendlarkommun, vi är beroende av att tågen går. Jag är trygg med att det beslut som nu fattats, att man har gjort det utifrån att man vill säkerställa en robust och tillförlitlig tågtrafik, säger hon.Hör hans upplevelse av trafikproblemen i klippet ovan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: MTR:s avtal för pendeltågen i Stockholm avslutas i förtidTrafikförvaltningen och MTR har gemensamt beslutat att avsluta pendeltågsuppdraget i förtid, det skriver man i ett pressmeddelande. En ny operatör kommer att ta över driften av pendeltågen i Region Stockholm redan från mars 2024.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: SL bryter med MTR – efter pendeltågskaosPendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har påverkats av allvarliga störningar det senaste året. Nu bryter SL och operatören MTR pendeltågsuppdraget i förtid.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: SL bryter med MTR – efter pendeltågskaosPendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har påverkats av allvarliga störningar det senaste året. Nu bryter SL och operatören MTR pendeltågsuppdraget i förtid.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: SL bryter med MTR efter pendeltågskaosPendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har påverkats av allvarliga störningar det senaste året. Nu bryter SL och operatören MTR pendeltågsuppdraget i förtid.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: SL bryter med MTRSL bryter med MTR. Beskedet kommer efter att pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen påverkats av allvarliga störningar.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: SL bryter med MTR – efter pendeltågskaosPendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har påverkats av allvarliga störningar det senaste året. Nu bryter SL och operatören MTR pendeltågsuppdraget i förtid.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕