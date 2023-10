Bröt sig in och stal från sommarstuga – greps på bar gärning

Det misstänkta brottet ska ha genomförts vid ett sommarstugeområde utanför Arvika. De misstänkta gärningspersonerna är bägge två i 50-årsåldern.

Det är ännu oklart exakt vad det handlar om för stöldgods. Polisen genomför i nuläget en utredning för att ta reda på vad som har försvunnit, tillika värdet av det.Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer.

