Brorsson rädd för repris på fjolåret: ”Coacherna har ansträngt sig för att lugna mig”

– Jag sa att jag skulle behöva sjukskriva mig. Tyvärr var det så, säger hon och berättar att hon kände sig helt urlakad på kvällen. – Jag stötte väl på något virus och var extra mottaglig. Jag klarade mig lindrigt, men det gick många dagar då jag kände mig hängig och inte tränade.– Nu är jag helt återställd. Men man hinner ändå bli lite orolig. Tankarna går ju till förra året.

– Med facit i hand skulle jag inte ha tävlat över huvud taget i december. Jag tävlade ju i IBU-cupen. Hade jag bara tränat då och byggt upp grunden hade jag nog kommit tillbaka i en helt annan fas. Men det vågade jag inte satsa på, eller trodde behövdes.

– Jag var alldeles för naiv och tänkte att det skulle kännas bättre i morgon. Så tänkte jag nästan varje dag. Man lurar sig själv, får jag säga såhär i efterhand. Jag har verkligen ansträngt mig för att inte upprepa samma misstag.– Johannes sköter den dagliga kontakten och han har verkligen: ”Ingen stress, vi tar det dag för dag.” Det har varit väldigt viktigt för mig att känna det.

– Vi har ändå lärt oss från förra året. Vi har satt ett klart hårt stopp på henne och ska vänta tills hon är helt hundra och inte börja någon dag för tidigt. Nu är det viktigt att vi kommer igång med kroppen på ett bra sätt och kan stega upp, säger huvudtränaren Johannes Lukas.Den missade träningen gjorde också att Brorsson kom ganska utvilad till lägret i Idre.

