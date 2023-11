Bröderna Mårtensson tar RPR till Sverige

Ögonblicket uppkom närmast av en slump. Det skulle dock komma att förändra livet för bröderna Linus och Jesper Mårtensson. – Vi satt hemma hos våra föräldrar. Jag hade bestämt att jag ville läsa idrottsvetenskap i USA, så jag googlade runt lite och hittade en övning. Då var Linus där och jag frågade om jag fick testa den på honom. Efteråt sa han: ”Vad i helvete händer?”. Grundat av två amerikaner är systemet, i alla fall på sina håll, välkänt i USA. Spelare i både NFL och NHL sägs använda det.

Efter ögonblicket hemma hos föräldrarna bestämde sig Linus och Jesper för att försöka ta RPR till ny mark. Europa – Sverige. Via det egna företaget JM Athletes skickade de ut mängder av förfrågningar till klubbar och idrottare. Allsvenska IF Elfsborg nappade – som första och hittills enda svenska klubb.– Jag hade aldrig hört talas om det innan, men blev nyfiken. Jag tog ett möte med dem och så kom de hit och visade på en av våra spelare, säger han.https://www.instagram.com/p/CmkT8b7oLDZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==?hidecaption=true Det var vinter då, det är höst nu – och IF Elfsborg är på väg mot sitt första SM-guld sedan 2012. Borås-klubben leder allsvenskan med två poäng före Malmö FF inför de sista två omgångarna. Att peka ut RPR som den enskilt största framgångsfaktorn vore grovt överdrivet. Även ett hån mot klubbens långsiktiga strategiarbet

:

SVD: Nyheter och senaste uppdateringarna om Sverige, utrikes och ekonomiFölj SvD:s liverapport med de senaste nyheterna – öppen för alla läsare. Har du en fråga till SvD:s reportrar är du välkommen att ställa den här nedanför. Här hittar du vår direktbevakning om Israel-Hamas-konflikten. Här hittar du vår direktbevakning av kriget i Ukraina.

Källa: SvD | Läs mer »

SVTNYHETER: Alternativ för Sverige filmade när valaffischer förstördes i KungsbackaFlera partier fick valaffischer vandaliserade i Kungsbacka vid senaste valet. Partiet Alternativ för Sverige fångade misstänkta gärningspersoner på film – nu blir det rättegång i Varbergs tingsrätt.

Källa: svtnyheter | Läs mer »

NWTSE: Supersupportern som kan bli bäst i Sverige: ”Folk får tycka sakerVill ge innebandysportens läktarkultur ett lyft

Källa: nwtse | Läs mer »

SVD: Nyheter och senaste uppdateringarna om Sverige, utrikes och ekonomiFölj SvD:s liverapport med de senaste nyheterna – öppen för alla läsare. Har du en fråga till SvD:s reportrar är du välkommen att ställa den här nedanför. Här hittar du vår direktbevakning om Israel-Hamas-konflikten. Här hittar du vår direktbevakning av kriget i Ukraina.

Källa: SvD | Läs mer »

SVD: Nyheter och senaste uppdateringarna om Sverige, utrikes och ekonomiFölj SvD:s liverapport med de senaste nyheterna – öppen för alla läsare. Har du en fråga till SvD:s reportrar är du välkommen att ställa den här nedanför. Här hittar du vår direktbevakning om Israel-Hamas-konflikten. Här hittar du vår direktbevakning av kriget i Ukraina.

Källa: SvD | Läs mer »

SVD: Nyheter och senaste uppdateringarna om Sverige, utrikes och ekonomiFölj SvD:s liverapport med de senaste nyheterna – öppen för alla läsare. Har du en fråga till SvD:s reportrar är du välkommen att ställa den här nedanför. Här hittar du vår direktbevakning om Israel-Hamas-konflikten. Här hittar du vår direktbevakning av kriget i Ukraina.

Källa: SvD | Läs mer »