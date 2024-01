Brittiska forskare utvecklar raketkoncept med bränsle av raketkroppen

Forskare på brittiska University of Glasgow har tagit fram ett raketkoncept som bygger på teknik som först föreslogs på 1930-talet. Det handlar om en raket där själva raketkroppen kan användas som bränsle, något som både gör raketen lättare och leder till mindre rymdskrot då en stor del av raketkroppen brinner upp som bränsle.

Raketprototypen kallas för Ouroborous-3, namngiven efter det mytomspunna odjuret som äter upp sin egen svans, och i videon ovan kan ni kolla in hur raketen är tänkt att fungera. Det hela påminner väl om ungefär hur det ser ut när ett stearinljus brinner upp. Professor Patrick Harkness, från University of Glasgow, säger till Space.com om konceptet: "A conventional rocket's structure makes up between five and 12 percent of its total mass. Our tests show that the Ouroborous-3 can burn a very similar amount of its own structural mass as propellant. If we could make at least some of that mass available for payload instead, it would be a compelling prospect for future rocket designs





