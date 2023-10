Britneys memoarer är en kvinnoförnedrande skräckfilm

I den svenska översättningen låter artistens spökskrivna bokjag som en besynnerlig blandning mellan lågstadieflicka och tant. Det hindrar inte ”The woman in me” från att vara djupt berörande, skriver Kristin McMillen.Det kunde varit handlingen i en klaustrofobisk skräckis lanserad inför Halloween: En pappa tystar och låser in sin dotter i tretton år, mot betet att att hon ska få umgås med sina barn om hon lyder.

När hon berättar om perioden i sina memoarer är det med indignationen hos en arg flicka. Den idag drygt 40-åriga artisten har gått i barndom av förmyndarskapet, skriver hon och kallar den omvända åldringsprocessen för ”Benjamin Button-grejen”.

Med en klackspark försvarar hon också sina märkliga sociala medie-närvaro med orden ”Konstnärer är knäppa, det vet väl alla?”. Hon skojar även om sin stilistik: ”Du som följer mig på Instagram trodde säkert att den här boken skulle vara skriven i emojis”. headtopics.com

Efter att ha dumpat henne via sms lyckades Timberlake övertyga världspressen om att Britney varit den vänstrande. Ett uppbrott som ledde till att hon knäcktes, smutskastades av tabloider i flera år – allt medan ex:ets karriär tog raketfart.

Och så var det den rakade skallen. Via mötet med bad boy-dansaren Kevin Federline och födelsen av de sönerna når memoarena natten 2007 då Britney, förföljd av paparazzis, gick in på en frisörsalong och började hyvla bort sitt tjocka hår. headtopics.com

Hon frågar sig samtidigt om det tretton år långa straffet för hennes förlossningsdeprimerade festande verkligen varit proportionerligt (nej). Och om hennes reaktion på att berövas barnen verkligen var så överdriven (också nej).

- Britney Spears, Övers. Katarina Jansson och Christian Thurban

