Brinnande bil på Väg 601 vid Kvibille

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFV_MAGASIN: Nu är Elon Musks Twitter en brinnande soptipp – allt är dött och giftigtHar Elon Musk slutat vara affärsman och entreprenör? Det tror Fredric Thunholm, som menar att Musk nu fokuserar på att vilja se världen brinna.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Stopp på väg 55 utanför Enköping – bro har fastnatTrafiken över Hjulstabron på riksväg 55 är igång igen efter att ha stått still i nästan två timmar på tisdagsmorgonen.Bron fastnade i öppet läge efter att

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

OPSE: Därför tycker vi att olika avgifter är en bra väg att gåSå kan vi optimera vården

Källa: opse | Läs mer ⮕

NWTSE: Demenssjuk 84-åring lämnades i snökaos och mörker på 80-väg: ”Riktigt illa”Ann Lundbergs demenssjuka pappa åkte sjuktransport från CSK till Filipstad. Enligt uppgörelse skulle han tas emot av Ann Lundberg vid hemmet. Istället släpptes pappan av intill en 80-väg i snökaos och mörker.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

OPSE: Vintern är på väg – flera decimeter snö väntasKraftigt snöfall drar in • ”Gäller att ta det försiktigt”

Källa: opse | Läs mer ⮕

SVD: Sverige på väg att missa OS – kryss mot ItalienSverige är på väg att missa sin första OS-turnering på damsidan. Efter 1–1 hemma mot Italien har Blågult inte längre hoppet om en sommar i Paris i egna händer.

Källa: SvD | Läs mer ⮕