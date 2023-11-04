Brezilya Grand Prix'si Öncesi Formül 1 Dünyasında Spekülasyonlar

Formel 1 sirkusu Brezilya Grand Prix'sine geçti. Bu haftaki F1 özetinde Expressen'in formül 1 muhabiri Mikaela Lindahl, yarış öncesi en büyük konuşulanları inceliyor. 'F1, COTA'da tarifsiz bir felaketi son anda önledi', diyor motorsporları uzmanı Bryson Sullivan ve ekliyor: İki hafta sonra FIA, olayı Formula One Management (FOM) ve ilgili yetkililerle birlikte soruşturma başlattığını duyurdu. 'Etkinlik etrafındaki eğlenceyi planlamada FIA'nın dahil olmadığını belirtmek istiyoruz

. Güvenliği sağlamak için FOM ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz', diyor FIA'nın açıklamasına göre gazeteci Jenna Fryer. Brezilya Grand Prix, formül 1'in en popüler yarışlarından biridir. Hafta sonu yarışı öncesinde pistin sözleşmesinin uzatıldığı ve Autodromo Jose Carlos Pace'in 2030 sezonuna kadar F1 takviminde yer almaya devam edeceği duyuruldu. 'Her zaman Brezilyalı hayranların katkıda bulunduğu harika atmosferin birçok yıl daha devam etmesini dört gözle bekliyorum. Brezilya'nın zengin bir motorspor tarihi var ve bu ikonik pist, sürücüler ve hayranlar arasında favori bir yerdir', diyor formül 1 CEO'su Stefano Domenicali bir açıklamada. Meksika Grand Prix'sinden sonra ünlü formül 1 gazetecisi Albert Fabrega, depoda 'sarsıcı' bir söylenti duyduğunu açıkladı. Bu hafta F1 dünyasında büyük spekülasyonlara yol açtı

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