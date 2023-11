Bred uppgång på Wall Street efter räntebesked

Breda S&P500-index steg 1,1 procent, Dow Jones industriindex ökade 0,7 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex lyfte 1,6 procent.

SYDSVENSKAN: Bred uppgång på Wall Street efter räntebeskedNew York-börsen reagerade positivt på onsdagens besked från USA:s centralbank om att lämna landets styrränta oförändrad.

DAGENSINDUSTRI: Wall Street lyfter efter Powells talNew York-börsens huvudindex stiger under Federal Reserve-chefen Jerome Powells presskonferens efter beskedet att räntan lämnas oförändrad för andra mötet i rad.

DAGENSINDUSTRI: Analyshuset varnar för fortsatta nedgångar på Wall StreetNew York-börsen hamnade i "korrektion", 10 procent under toppnivån i somras, förra veckan. Vill det sig illa kan det dock fortsätta ned, sett till historiken, enligt analyshuset Oxford Economics studie.

DAGENSINDUSTRI: Wall Street väntas öppna kring nollan – Wework rasar i förhandelnDe amerikanska börserna väntas inleda onsdagen kring nollan inför onsdagskvällens räntebesked från Federal Reserve. Kontorshotellaktören Wework rasar i förhandeln efter uppgifter om att bolaget planerar att ansöka om konkurs under nästa vecka.

DAGENSINDUSTRI: Tekniksektorn lyfter Wall Street när Fed-beskedet närmar sigDe amerikanska börserna stod på grönt territorium när endast en kvart återstår till Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

AFV_MAGASIN: Bred uppgång på Stockholmsbörsen - SBB och flera fastighetsaktier steg tydligtStockholmsbörsen steg på tisdagen, som var sista handelsdagen på oktober.

