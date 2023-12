Brasilien reglerar iGaming-marknaden - Jackpott för svenska leverantörer

Den jättelika iGaming-marknaden i Brasilien kan liknas vid vilda västern, men nu är den på väg att regleras. Det kan bli jackpott för svenska leverantörer som Evolution och Kambi. Spel om pengar har alltid varit en stor grej i Brasilien, även om de flesta spelformerna länge varit förbjudna. Historiskt har ett olagligt lotteri där olika djur representerar nummer och illegala bingohallar varit de viktigaste spelformerna.

De senaste åren har dock online betting och online casino vuxit explosivt, trots att detta befunnit sig i den legala gråzonen. Enligt vissa bedömare är nu Brasilien den näst största iGaming-marknaden i världen efter USA. På delstatsnivå finns det redan licenssystem för betting i delstaterna Rio de Janeiro och Paraná. Den föreslagna reformen är federal och ska därmed gälla i hela landet. Det är dock inte omöjligt att vissa delstater väljer att gå åt andra hållet och inför olika lokala förbud





Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här.

