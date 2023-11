Brå: Barn tar på sig brott för att klättra i gängen

Det första är att du skämmer bort honom helt och hållet. Och så finns det andra sättet, om du märker att han inte vill.”

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NT_ROSLAGEN: Brå: Så rekryteras unga till kriminella gängBarn i 12-15-årsåldern rekryteras till kriminella gäng av andra unga som ofta är 15-20 år, visar en ny rapport från Brå.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Brå: Så rekryteras unga till kriminella gängBarn i 12-15-årsåldern rekryteras till kriminella gäng av andra unga som ofta är 15-20 år, visar en ny rapport från Brå.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVD: Brå: Barn kan rekryteras till kriminella gäng på en dagRekryteringen av barn till kriminella nätverk kan gå snabbt – ibland på mindre än en dag. Ofta rekryteras barn i 12–15-årsåldern av andra unga som är 15-20 år, visar en ny rapport från Brå. ”Barnen är inte bara en svans till nätverken. De är en integrerad och en central del”, säger Katharina Tollin, projektledare på Brå.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Brå: Att rekrytera barn är en del av gängens affärsmodellBarn så unga som tolv år rekryteras till kriminella nätverk av andra barn, bara några år äldre – och det kan gå mycket fort.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Barnens recept på en riktigt bra bok: ”Bra början och lite läskig”Just nu är det läslov. Men vad är egentligen receptet på en riktigt bra bok? SVT Nyheter Sörmland frågade några lovlediga barn.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Brå: Så rekryteras unga till kriminella gängBarn i 12-15-årsåldern rekryteras till kriminella gäng av andra unga som ofta är 15-20 år, visar en ny rapport från Brå. Rekryteringen kan gå snabbt – ibland

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕