Bottenrekord för Liberalernas Johan Pehrson

DAGENSNYHETER: Johan Croneman: Därför borde Johan Pehrson ta hjälp av SVTBåde SVT:s ”Hagamannen” och TV4:s ”Estonia” är serier som undviker alltför mycket spekulationer. Men Liberalernas ledare liknar alltmer satirversionen av sig själv, skriver Johan Croneman.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Axén avslöjade Johan Larssons hemliga löfte i tvExperten Alexander Axén avslöjade i tv vad Johan Larsson sade för prick ett år sedan. Men Elfsborgs högerback vägrar upprepa det i nuläget. – Jag kommer inte att ta de orden i min mun, säger han.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Johan Lilliehöök blir ny vd för Ax:son Johnsons Nordstjernan”Han har en lång investeringsverksamhet från många delar av världen hos framgångsrika investerare”, säger Nordstjernans ordförande Viveca Ax:son Johnson.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Johan Larsson om väntan på Elfsborgs seger: ”Vidrigt”GÖTEBORG. Elfsborgs Johan Larsson, 33, är nära sitt andra SM-guld. Då upplevde lagkaptenen sitt livs pärs i väntan på slutsignalen. – Det var vidrigt, säger han

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: Johan Lilliehöök blir VD för NordstjernanInvestmentbolaget Nordstjernan har utsett Johan Lilliehöök till ny VD.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

P4 GOTLAND: Johan Hallström ska utveckla BergmanveckanJohan Hallström blir ny konstnärlig ledare för Bergmanveckan på Fårö.Lyssna på klippet för att höra vad som lockade och hur han vill utveckla veckan!

Källa: P4 Gotland | Läs mer ⮕