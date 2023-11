Bordtennis: Stjärnan Simon Gauzy rasar ihop efter att ha vunnit otrolig boll

Felix Lebrun vann matchen i världstourtävlingen i Frankfurt med 3-2 i set och gick vidare till åttondelsfinal mot tysken Dang Qiu.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GDNYHETER: Märkliga målet sänkte SAIK – stjärnan klev av efter smäll mot huvudet► Se självmålet ► Så är läget med SAIK-stjärnan

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Stjärnan får böta 5 000 000 kronorAlexander Zverev, 26, har hamnat i klammeri med rättvisan. Den tyske tennisstjärnan har dömts till böter på över fem miljoner kronor för att ha misshandlat sin

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

SVD: Matthew Perrys självbiografi: Stjärnan hade alltRECENSION. Matthew Perry var bländande – och det är oerhört sorgligt att hans liv aldrig fick bli vad det kunnat vara, skriver Johannes Klenell efter att ha läst den bortgångne stjärnans självbiografi.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

VFSPORTEN: – FBK-stjärnan om att debutera i Tre Kronor: ”Äntligen””När jag nu bestämde mig för att flytta hem var det här absolut något man hoppades på och hade som mål”

Källa: VFSPORTEN | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Nicklas Bäckström pausar karriären: 'Svårt beslut'NHL-stjärnan Nicklas Bäckström väljer att pausa sin karriär på grund av skadeproblem. Detta bekräftar Washington Capitals på sin webbplats.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Längdskidor: Charlotte Kalla en prick från dopningsbrott: ”Nära att förstöra allt”Charlotte Kalla fick två prickar i vistelserapporteringen på 23 dagar i maj 2021. En till miss inom loppet av ett år och stjärnan hade stängts av för dopning. – Det kom som ett knytnävsslag i magen, berättar Kalla för SVT Sport.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕