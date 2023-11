Bopriserna fortsätter ned – botten inte nådd

Bostadspriserna föll med 1,1 procent sett till hela landet i oktober. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TTPriserna på både lägenheter och villor fortsätter att sjunka, visar statistik för oktober. Och än har vi inte nått botten, enligt SBAB:s chefsekonom.Bostadspriserna föll med 1,1 procent i oktober sett till hela landet, enligt ett månatligt index från den statliga bolånebanken SBAB:s bostadssajt Booli.

– Just när det gäller lägenhetspriserna ser vi att de faller i alla regioner. Det kan bero på att många bostadsrättsföreningar börjat höja sina avgifter. Men vi vet också att de inte höjt så mycket som de förmodligen kommer att behöva för att helt klara av räntehöjningarna, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.Villapriserna har gått ned med 0,7 procent. Men de regionala skillnaderna är stora.

Att marknaden ändå är såpass motståndskraftig är förvånande, säger Boije, som menar att det delvis kan bero på en fortsatt stark arbetsmarknad. Men sett till de höga räntorna och den höga inflationen borde bostadsmarknaden vara mer dramatisk, tycker han.

Ytterligare en faktor som kan ha bidragit till att priserna inte fallit mer, eller snabbare, är att många hushåll verkar ha haft fulla sparkonton att ta av. – Vi har inte sett den fulla effekten av räntehöjningarna på bostadsmarknaden ännu. Vi tror att priserna ska falla 20 procent från förra vårens toppnotering innan det vänder uppåt igen.

