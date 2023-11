Blankarreträtt i kurskollapsade Powercell efter rapport

Vill du bli prenumerant kan du läsaFull tillgång till di.se med nyheter och analyserInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Polisen letar efter två misstänkta efter polispådraget i BirstaEfter den stora polisinsatsen på köpcentret Birsta city strax innan stängning under söndagen letar nu polisen efter två misstänkta.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

OPSE: Riskerar livstid efter gängkriget i SundsvallEn 21-årig man som vände vapnen mot sina forna allierade var drivande bakom gängkriget i Sundsvall i vintras, menar åklagarsidan.

Källa: opse | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: Skanskas resultat lägre än väntat efter nedskrivningByggbolaget Skanska redovisar en omsättning som var lägre än väntat i tredje kvartalet 2023. Även rörelseresultatet var sämre än väntat.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Uppgifter: En gripen efter mord på svensk man i BosnienEn person har gripits misstänkt för mordet på en man i Sarajevo under tisdagseftermiddagen, rapporterar Klix. Enligt uppgifter till tidningen är det en svensk. Skjutningen kopplas till Foxtrotkonflikten, erfar Expressen.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕