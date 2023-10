Blandade DIF-känslor efter en poäng – nu vill Solberg skrälla mot Elfsborg

– Nu får vi ladda om för Elfsborg borta, säger tränaren Tobias Solberg efter att hans lag spelat 1–1 i Varberg.

Och riktar redan på lördagskvällen fokus på nästa helgs match mot ett tänkbart mästarlag där det vore en första klassens sensation med poäng för DIF. Precis som i förra bortamatchen, för tre veckor sedan då det blev mållöst i Halmstad, var han kluven till en poäng.

I det läge Degerfors befinner sig i är det framför allt segrar som behövs, även om det kan visa sig att den här poängen, liksom den i Halmstad, till slut är guld (eller åtminstone kval) värd sedan BP förlorat derbyt mot Djurgården med 1–2 tidigare under lördagen.– Vi visste att det skulle bli en tuff match även om Varberg åkt ur, fortsätter han. headtopics.com

Och grundar det resonemanget på att Varberg ”bara” förlorat med uddamålet mot både Djurgården och Hammarby hemma på Påskbergsvallen. – I första halvlek var vi inte tillräckligt beslutsamma och fastnade oftast utanför straffområdet vilket gav Varberg bra chanser att kontra.

Degerfors hamnade i underläge efter drygt 35 minuter när Victor Karlsson sköt ett skott utan chans för Sondre Rossbach.– Ja, vi borde ha hållit ledningen när det var en minut kvar och Degerfors hade inspark, anser hans kollega i Varberg Martin Skogman. headtopics.com

Ett dittills uddlöst Degerfors slog till när det gått drygt 45 minuter. Peter Gwargis spelade fram till Hugo Bolins första mål i DIF.– Det hade varit ett annat läge om vi behållit ledningen till andra halvlek, anser Skogman.– Med bättre kvalitet i omställningarna kunde båda lagen ha gjort mål, tycker Solberg.

Sara Lidman blandade bröstmjölk i bullarnaDen nya antologin ”Levtrådar” visar Sara Lidmans mångsidighet. Ulrika Knutson läser en både rörig, rolig, poetisk och gripande bok. Läs mer ⮕

då är Elfsborg helt skadefritt: 'Väldigt lovande'BORÅS. Slutspurt i guldstriden och derby mot Blåvitt i morgon.Då är IF Elfsborgs skadelista blank.- Det ser väldigt lovande ut, säger manager Jimmy Thelin. Läs mer ⮕

Kryss för Degerfors i bottenmötet – nyckelspelare avstängd mot ElfsborgDegerfors IF fick under lördagen nöja sig med 1–1 borta mot ett redan nedflyttningsklart Varberg. Laget tog in en poäng på Brommapojkarna på kvalplats men frågan är om det kommer räcka för att undvika nedflyttning direkt? Till nästa match är dessutom mittfältaren Christos Gravius avstängd. Läs mer ⮕

”Då kan Blåvitt rubba poängmaskinen Elfsborg”IFK Göteborg jagar tre blytunga poäng för att hålla sig kvar i allsvenskan. IF Elfsborg jagar tre blytunga poäng i kampen om Lennart Johanssons pokal. Läs mer ⮕

Malmö FF vinner över IFK Norrköping i allsvenskanDen allsvenska guldstriden blir en affär mellan Malmö FF och Elfsborg. Läs mer ⮕

Träningsrapport Blåvitt: ”Här har han en hel del att grubbla på”Här är Göteborgs-Postens Adam Fröbergs rapport från IFK Göteborgs lördagsträning inför ödesmatchen mot Elfsborg. Läs mer ⮕