Björn Thorngren förnekar att Meds söker kapital

"Det finns ett sekretessavtal av en anledning, och så väljer man att bryta mot det. Det gör mig så trött", säger Björn Thorngren.

Varje generation har sina önskemål och drömmar om arbetslivet, och att förstå vilka de är blir avgörande för arbetsgivare som vill rekrytera unga medarbetare. Därför har HiBob, företaget bakom den marknadsledande HR-plattformen Bob, gjort undersökningen ”Young generation in Tech” där de frågat 2 000 personer, varav 300 svenskar, vad som är viktigt för dem i arbetslivet.

– Arbetsgivare behöver hela tiden ha en nära dialog med sina unga anställda för att kunna säkerställa att de trivs och inte byter arbetsgivare. Dessutom blir ungdomar som trivs på jobbet ofta sina arbetsgivares bästa rekryterare eftersom de gärna delar sina positiva upplevelser med vänner och andra potentiella kandidater. headtopics.com

– Den här generationen omfamnar AI-användning och är definitivt redo att använda det i jobbet, vilket talar för att företag bör snabba upp processen att integrera det i arbetsvardagen.att faktiskt erbjuda ett kontor där den unga generationen kan spendera tid med och lära av sina kollegor.

Dessutom har Generation Z ett starkt fokus på mental hälsa och välbefinnande. Och det innebär inte att företag kan nöja sig med bra rehabiliteringsplaner utan att de måste jobba förebyggande.

