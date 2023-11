Björklövensupporter skadad efter Brynäsmatchen

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

GDNYHETER: Singelolycka på E4 söder om TönnebroRisk för begränsad framkomlighet.

SVTNYHETER: Polisen letar efter två misstänkta efter polispådraget i BirstaEfter den stora polisinsatsen på köpcentret Birsta city strax innan stängning under söndagen letar nu polisen efter två misstänkta.

SPORTBLADET: Otäck skada på Englands Alex GreenwoodEnglands Alex Greenwood skallade ihop med Belgiens Jassina Blom. Då utspelade sig otäcka scener i OS-kvalmötet när Greenwood vårdades på planen i över tio minu

GOTEBORGSPOSTEN: Tennisstjärna får böta för våld mot flickvänTennisspelaren Alexander Zverev ska böta motsvarande 5,3 miljoner kronor efter anklagelser om att han åsamkat sin ex-flickvän fysisk skada, rapporterar The Guardian

SPORTBLADET: Messis lagkamrat viral efter festbildenRobert Taylor har blivit viral på grund av sin halloween-outfit. Finländaren klädde ut sig till Yassine Chueko. ”Arbetet upphör aldrig”, skriver han på Instagr

AFTONBLADET: Stjärnornas sorg efter ”Vänner”-stjärnan Matthew Perrys död: ”Jag är förstörd”Nyheten om Matthew Perrys död chockade fansen – och Hollywood. Nu har flera stora namn i branschen kommenterat ”Vänner”-stjärnans tragiska död. ”Jag är förstör

