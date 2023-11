Billström: Inga svenskar har fått lämna Gaza än

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. Sveriges utrikesminister Tobias Billström under onsdagen presskonferens i Oslo, med anledning av Nordiska rådets samling. Bild: Javad Parsa/NTB/TTUtrikesminister Tobias Billström (M) säger att det är"väldigt glädjande" att gränsövergången mellan Gazaremsan och Egypten har öppnats och att humanitär hjälp ska kunna föras in.

Billström betonar att den svenska regeringen flera gånger påtalat att det finns en avrådan om resor till Gaza sedan mer än tio år tillbaka. – Det innebär också att det finns ett ansvar för de som i dag befinner sig i Gaza, men vi följer naturligtvis utvecklingen i Gaza och jag utesluter ingenting i det här läget. När UD får kännedom att svenskar kan ges möjlighet att lämna via gränsen via Egypten kommer vi att kontakta svenskar i Gaza som uttryckt en önskan om att lämna.

