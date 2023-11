Billström: Inga svenskar har fått lämna Gaza än

– Det innebär också att det finns ett ansvar för de som i dag befinner sig i Gaza, men vi följer naturligtvis utvecklingen i Gaza och jag utesluter ingenting i det här läget. När UD får kännedom att svenskar kan ges möjlighet att lämna via gränsen via Egypten kommer vi att kontakta svenskar i Gaza som uttryckt en önskan om att lämna.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: Tobias Billström: Det ungerska beskedet gällerTrots nya turer i Natofrågan från ungerskt håll är den svenska regeringen övertygad om att löftet från landet att ”inte vara sist” står fast.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Billström: Det ungerska beskedet gällerTrots nya turer i Natofrågan från ungerskt håll är den svenska regeringen övertygad om att löftet från landet att 'inte vara sist' står fast.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

SVD: Billström: Det ungerska beskedet gällerTrots nya turer i Natofrågan från ungerskt håll är den svenska regeringen övertygad om att löftet från landet att ”inte vara sist” står fast. – Vi är väldigt säkra på att de besked som lämnats tidigare gäller, säger utrikesminister Tobias Billström (M).

Källa: SvD | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Billström tar inte ungerska utspelet seriöstUngerska ministerns krav på att Sverige ska förklara sig för parlamentet ses inte som seriöst av utrikesminister Tobias Billström (M).

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Turkiet behandlar den svenska Natoansökan sämre än FinlandsTurkiet behandlar Sveriges Natoansökan sämre än Finlands. Utrikesminister Tobias Billström anser att Turkiet har haft goda skäl att kräva mer av Sverige.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: FN-rapport: Inga militära mål vid bombad vakaDet fanns inga militära mål vid en minnestjänst i ukrainska Charkiv när en robot slog ned där och dödade mängder av civila, enligt en FN-utredning. Det ses som sannolikt att ryska styrkor gjorde det med avsikt.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕