Bilden på Matthew Perry – dagen före hans död

”Vänner”-stjärnan mötte upp en mystisk kvinna på en lunch på Hotel Bel-Air i Los Angeles, skriver sajten. Matthew Perry ska ha sett glad ut och varit vid gott mot. Han ska däremot bara ha petat i sin mat – men haft desto mer intresse för sitt sällskap.

De var på hotellrestaurangen i över en och en halv timme och reste sig sen upp och lämnade tillsammans.Matthew Perrys död utreds fortfarande. Skådespelaren har tidigare berättat att han lidit av svårt alkohol- och drogmissbruk men inga olagliga substanser hittades i hans hem.Matthew Perrys sista tid i livet:

